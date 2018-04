«Car-Samstag» lockt bis zu 2000 Autofans nach Limburg

Limburg (dpa/lhe) - Ein Treffen der Auto-Tuning-Szene in Limburg am «Car-Samstag» hat regen Zulauf gefunden: Schätzungsweise 1500 bis 2000 PS-Bastler und Zuschauer drängten sich im Bereich des ICE-Bahnhofs um die dort zur Schau gestellten aufgemotzten Wagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen 15 Uhr seien alle Stellplätze im Veranstaltungsbereich besetzt gewesen. Insgesamt 102 Fahrzeuge und 179 Menschen wurden kontrolliert.