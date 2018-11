Carlos aus Angola kann Klinik verlassen

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Der zehnjährige Carlos aus Angola kann nach eineinhalb Jahren die Kreisklinik Groß-Gerau verlassen. Das Kind war bei einem Unfall in seiner Heimatstadt Luanda so schwer verletzt worden, dass eine Amputation seines linken Beins drohte, wie der Kreis am Donnerstag in Groß-Gerau mitteilte. Der Junge war unter einer eingestürzten Mauer begraben worden und konnte fast zwei Jahre überhaupt nicht laufen. Über die Organisation Friedensdorf International kam Carlos nach Groß-Gerau. Der Chefarzt der Unfallchirurgie, Ali Noufal, konnte das Bein retten.