Carmen Würth: Entführer gab sich anfangs als Arzt aus

Gießen (dpa/lsw) - Der Entführer des Sohnes von Milliardär Reinhold Würth hat sich als Arzt ausgegeben, um telefonisch in Kontakt mit den Eltern des Opfers zu kommen. Das berichtete die 81-jährige Mutter des Entführungsopfers, Carmen Würth, am Montag als Zeugin vor dem Landgericht Gießen. Der Mann habe einen Notfall ihres Sohnes vorgetäuscht und sei so an ihre Handynummer gekommen. Zu der Zeit sei sie mit ihrem Ehemann auf Geschäftsreise in Griechenland gewesen, die sie daraufhin sofort abgebrochen hätten, berichtete Carmen Würth. Der Entführer habe in einem der Telefonate auch mit dem Tod ihres Sohnes Markus gedroht.