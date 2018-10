Champions League: Frankfurts Volleyballer auf Erfolgskurs

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die United Volleys Frankfurt haben die Tür zur dritten Runde der Champions League weit aufgestoßen. Der Volleyball-Bundesligist gewann in seiner Debütsaison in der europäischen Königsklasse sein zweites Heimspiel gegen den österreichischen Meister SK Posojilnica Aich/Dob am Dienstagabend mit 3:0 (25:21, 25:21, 25:21). Im Rückspiel am 31. Oktober (20.25 Uhr) würde den Hessen damit schon eine knappe Niederlage zum Weiterkommen reichen.