Champions League mit United Volleys? Wiesbaden verzichtet

Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden verzichten indes zum dritten Mal in Serie auf eine Teilnahme am CEV-Pokal, für den sie als Tabellenvierter automatisch qualifiziert waren. «Uns ist es nicht gelungen, die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass wir ohne wirtschaftliches Risiko am Europapokal teilnehmen können», erklärt VCW-Geschäftsführerin Nicole Fetting. Eine Teilnahme am sportlich attraktiven Europapokal sei nur möglich, wenn Sponsoren zur Finanzierung beitragen würden.