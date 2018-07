Chancen auf Wels-Fang sinken bei kühleren Temperaturen

Der Dreieichpark in Offenbach am Main. Foto: Andreas Arnold

Offenbach (dpa/lhe) - Beim Versuch, den Wels im Teich des Offenbacher Dreieichparks zu fangen, sollte nach Ansicht eines erfahrenen Wels-Anglers relativ zügig gehandelt werden. «Mit sinkenden Wassertemperaturen sinken die Chancen, den Wels zu erwischen», sagte Oliver Muschner, der Betreiber der Angler-Webseite «Waller-fangen». In den kommenden sechs Wochen stünden die Chancen daher deutlich besser als später im Jahr. Waller ist ein ebenfalls gebräuchlicher Name für Wels, den größten in Deutschland lebenden Süßwasserfisch.