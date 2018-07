Chaos: Lotsen kritisieren Airlines und Flugsicherung

Vor kreuzenden Flugzeugen warnt ein Schild auf dem Rollfeld des Flughafens in Frankfurt am Main. Foto: Fredrik Von Erichsen/Archiv

Vor kreuzenden Flugzeugen warnt ein Schild auf dem Rollfeld des Flughafens in Frankfurt am Main. Foto: Fredrik Von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Fluglotsen wollen nicht für die zahlreichen Verspätungen und Flugausfälle in diesem Sommer verantwortlich gemacht werden. Gründe seien vielmehr eine falsche Personalplanung bei der bundeseigenen Flugsicherung sowie die einseitige Lobby-Politik der Fluggesellschaften in den vergangenen Jahren, erklärte die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) am Montag in Frankfurt. Die Talsohle der augenblicklichen Misere sei noch nicht erreicht und aus Sicht der GdF auch keinesfalls schnell zu lösen.