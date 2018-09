Chef der Umwelthilfe: Diesel-Frage könnte Wahl beeinflussen

Berlin/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das Urteil zu Diesel-Fahrverboten in Frankfurt am Main begrüßt und sieht nun die Bundesregierung in der Pflicht. Ob Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit seinem Wunsch nach einer gesetzlichen Grundlage für Hardware-Nachrüstungen an älteren Dieselautos Kanzlerin Angela Merkel (CDU) überzeuge, könne den Ausgang der Landtagswahl in Hessen Ende Oktober beeinflussen, erklärte DUH-Chef Jürgen Resch am Donnerstag.