Chefökonom der Deutschen Bank: Mit Sewing «epochaler Wandel»

Frankfurt/Main (dpa) - Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, David Folkerts-Landau, sieht in der Ernennung von Christian Sewing zum Vorstandschef des Instituts einen «epochalen Wandel». «Nach 16 Jahren ist wieder ein Deutscher Chef der Deutschen Bank», sagte Folkerts-Landau dem «Handelsblatt» (Dienstags-Ausgabe). «Er kann den Mitarbeitern, ob in Eschborn oder in New York, die Zuversicht in die Zukunft ihrer Bank zurückgeben - und das tut er bereits.» Sewing steht seit Anfang April an der Spitze der Bank. Zugleich machte der Ökonom frühere Topmanager für die derzeitigen Schwierigkeiten des größten deutschen Geldhauses verantwortlich.