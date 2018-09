Chemnitz: Bartol meldet Angriff auf seine Gruppe

Marburg/Chemnitz (dpa/lhe) - Nach einem gemeldeten Angriff auf eine Gruppe des hessischen SPD-Bundestagsabgeordneten Sören Bartol bei einer Kundgebung in Chemnitz hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Es gehe nun darum, die einzelne Geschehnisse rasch zu erhellen, teilte die Polizei am Sonntag in Chemnitz mit. Der SPD-Politiker hatte am Samstagabend per Twitter den Angriff von Unbekannten gemeldet: «Ich bin entsetzt. Meine Gruppe aus Marburg wurde gerade auf dem Weg zum Bus von Nazis überfallen», schrieb er.