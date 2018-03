Christean Wagner fordert konservative Linie seiner Partei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der frühere hessische CDU-Fraktionschef Christean Wagner fordert von seiner Partei, sich «klar und deutlich zu ihren konservativen Wurzeln» zu bekennen. Das beginne schon bei der Rhetorik. Unter Bundeskanzlerin Angela Merkel habe die CDU rechts Platz gemacht, nun müsse man konservative Wähler wieder zurückgewinnen, erklärte Wagner mit Blick auf die im Oktober anstehende Landtagswahl. «Ich fordere keinen Rechtsruck der CDU und das heißt auch nicht, dass wir Themen der AfD übernehmen», sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Vielmehr müsse die Partei in «seriöser Weise die Felder beackern, die wir immer beackert haben.» Am Montag (12. März) wird Wagner 75 Jahre alt.