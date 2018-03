Christian Nickel: Hauptrolle zum Auftakt der Festspiele

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Christian Nickel spielt im Sommer die Hauptrolle in «Peer Gynt» zur Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele. Nickel ist zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Schauspieler bei dem Freilicht-Theaterfestival avanciert. 2016 und 2017 wurde er für seine Rollen in den Stücken von Dieter Wedel, «Hexenjagd» und «Martin Luther - Der Anschlag», mit dem Großen Hersfeldpreis ausgezeichnet. Regie führt Robert Schuster, wie die Festspiele am Freitag bekanntgaben. Er inszenierte bereits für die Oper und das Schauspiel an renommierten Häusern wie beispielsweise das Deutsche Theater Berlin und Theater Basel.