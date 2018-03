Christian Seitz bleibt Rathauschef in Kriftel

Kriftel (dpa/lhe) - Christian Seitz (CDU) bleibt Bürgermeister in der 11 000 Einwohner-Gemeinde Kriftel im Vordertaunus. Bei der Wahl am Sonntag hatten 77,5 der Wähler für Seitz gestimmt. Er ist seit September 2006 Chef im Rathaus, 2012 war er mit drei Vierteln der Stimmen wiedergewählt worden. Sein Herausforderer war der 25 Jahre alte Verwaltungsbeamte Philipp Moritz (SPD). Ihn wählten 22,5 Prozent der Wähler. Moritz ist seit 2013 Stadtverordneter. Die Wahlbeteiligung lag mit 49,3 Prozent unter der Beteiligung von 2012. Damals nahmen knapp über 50 Prozent der Wahlberechtigten an dem Votum teil.