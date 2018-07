Christopher-Street-Day: Tausende zu Demo-Zug erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Demonstrieren, Informieren, Spaß haben: Zum Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt erwarten die Organisatoren von Freitag bis Sonntag insgesamt mehr als 150 000 Besucher. Unter dem Motto «Meine Identität ist nicht verhandelbar!» soll im Zentrum der Veranstaltungen in diesem Jahr die Frage stehen, was der Begriff «normal» überhaupt beschreiben soll. Das Motto soll unter anderem auf dem traditionellen, mehr als zweistündigen Demonstrationszug durch die Stadt am Samstag thematisiert werden.