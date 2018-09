Coach Schuster freut sich auf Atmosphäre in Dresden

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit sehr viel Vorfreude tritt Trainer Dirk Schuster von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 nach eigenen Worten die Reise zum Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden an. «In Dresden herrscht eine riesige Atmosphäre, die Fans pushen ihre Mannschaft bis zur letzten Minute», sagte er am Donnerstag vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky). «Wenn man dann als Gast noch die Punkte mitnehmen kann, ist das ein schönes Gefühl.»