Comedian Faisal Kawusi: Erster Auftritt in Sadomaso-Klub

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor einem besonderen Publikum hatte der Comedian Faisal Kawusi seinen ersten Auftritt absolviert: Er stand in einem Frankfurter Sadomaso-Klub auf der Bühne. Um welche Art von Bar es sich handelte, habe er erst gemerkt, als er eine Dame mit einem Hundehalsband gesehen habe, sagte der 26-Jährige am Donnerstag dem Frankfurter Radiosender you fm. Insgesamt habe sein Publikum nur aus sieben Menschen bestanden.