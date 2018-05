Commerzbank-Aufsichtsrat gewählt: Schmittmann Vorsitzender

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank hat einen neuen Aufsichtsrat. Bei der Hauptversammlung am Dienstag in Frankfurt wählten die Aktionäre unter anderen den früheren Risikovorstand des Instituts, Stefan Schmittmann, in das Kontrollgremium. Der 61-Jährige soll Nachfolger von Klaus-Peter Müller an der Spitze des Aufsichtsrates des teilverstaatlichten Dax-Konzerns werden. Darauf hatte sich die Bank schon im Herbst 2016 festgelegt.