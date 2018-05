Commerzbank-Chef: Sind gut ins Jahr 2018 gestartet

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank ist nach eigenen Angaben gut ins Jahr 2018 gestartet und hält am Ziel einer Gewinnsteigerung im Gesamtjahr fest. «Wir haben unseren Wachstumskurs auch im ersten Quartal fortgesetzt», sagte Konzernchef Martin Zielke bei der Hauptversammlung des Dax-Konzerns am Dienstag in Frankfurt. «Wie geplant konnten wir unsere Kundenbasis weiter ausbauen - sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft.»