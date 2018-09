Cosplay und Karaoke auf Manga-Festival Connichi in Kassel

Natascha als «Perona» (l) und Romy als «Purah» auf der Mangamesse Connichi in Kassel. Foto: Swen Pförtner/Archiv

Kassel (dpa/lhe) - Superhelden und Bösewichte aus Fernost stehen von Freitag an in Kassel im Mittelpunkt des Anime- und Manga-Festival Connichi. Bis Sonntag geht es auf dem jährlich organisierten Festival um Comics und die Jugend- und Popkultur aus Japan, die mittlerweile auch in Deutschland tausende Fans hat. Die Veranstalter erwarten nach Angaben vom Donnerstag rund 26 000 Besucher.