Country-Festival lockt Wild-West-Fans in die Rhön

Bernshausen (dpa) - Country- und Wild-West-Fans kommen am Wochenende bei einem großen Familien-Fest in Bernshausen (Wartburgkreis) auf ihre Kosten. Das 13. Rhöner Country-Festival rechnet von Freitag (22. Juni) bis Sonntag (24. Juni) mit etwa 3000 Besuchern, wie Veranstalter Michael Heidinger sagte. Die Gäste erwartet an drei Tagen ein Programm mit Musik, Shows und Reitvorführungen. Bernshausen liegt nicht weit hinter der hessischen Landesgrenze zwischen Bad Salzungen und Dermbach.