Country Festival lockt bis zu 3000 Wild-West-Fans

Bernshausen (dpa) - Bis zu 3000 Country- und Wild-West-Fans hat es am Wochenende nach Bernshausen (Wartburgkreis) an der thüringisch-hessischen Grenze gezogen. Das 13. Rhöner Country-Festival war an den drei Tagen ein großes Familienfest mit Musik, Shows und Reitvorführungen, wie Veranstalter Michael Heidinger sagte. Auch das Wetter habe wider Erwarten gut mitgespielt. Nach ein wenig Regen sei es zum Abend immer aufgelockert gewesen.