Craftbier-Trend löst Gründerwelle bei hessischen Brauern aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Trend zu handwerklich hergestelltem Craftbier hat die Zahl der Brauereien in Hessen wachsen lassen. «Die derzeitige Gründerwelle bei Kleinbrauereien ist in erster Linie auf den Craftbier-Trend zurückzuführen», sagte Imke Häsel, Sprecherin des Brauerbunds Hessen/Rheinland-Pfalz. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes gab es im vergangenen Jahr 80 Brauereien in Hessen, zehn mehr als im Vorjahr. Insgesamt gibt es in Deutschland aktuell mehr als 1500 Brauereien. Wie viele dieser Betriebe ausschließlich Craft-Sorten brauten, sei unklar.