«Cum-Cum»-Geschäfte: Commerzbank stockt Rückstellungen auf

Die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt am Main. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv

Die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt am Main. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank hat für mögliche Zahlungen ans Finanzamt wegen umstrittener Aktiengeschäfte mehr Geld auf die hohe Kante gelegt. Per Ende 2017 seien im Zusammenhang mit «Cum-Cum»-Geschäften 12 Millionen Euro Rückstellungen für die Kapitalertragsteuer gebildet worden, die gegebenenfalls zurückerstattet werden muss, schreibt die Bank in ihrem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht. Mitte November hatte die Bank noch von 10,5 Millionen Euro gesprochen.