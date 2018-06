Cupverteidiger Frankfurt zum Pokal-Auftakt in Ulm

Dortmund (dpa/lhe) - Cupverteidiger Eintracht Frankfurt trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Regionalligisten SSV Ulm 1846. Die Hessen reisen Mitte August zum Pokalsieger aus Württemberg. Der SV Darmstadt 98 erhielt bei der Auslosung am Freitagabend in Dortmund dagegen eine schwere Aufgabe. Die Lilien müssen beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg antreten. Drittligist SV Wehen Wiesbaden genießt gegen den Zweitligisten FC St. Pauli Heimrecht. Hessen-Pokalsieger TSV Steinbach aus der Regionalliga Südwest empfängt den Bundesligisten FC Augsburg.