Cybersicherheitszentrum wird Nationales Forschungszentrum

Rund 12,4 Millionen Euro werde der Bund für das Cybersicherheitszentrum CRISP 2019 ausgeben, sagte Rhein. Die Förderung werde dann schrittweise gesteigert, auf 37 Millionen Euro im Jahr 2026. Gründungsdirektor werde der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie und TUD-Professor Michael Waidner.

Mehr als 450 Wissenschaftler zweier Fraunhoferinstitute, der TUD und der Hochschule arbeiten in Darmstadt bereits an der Cybersicherheitsforschung. Das CRISP (Center for Research in Security and Privacy) bündelt ihre Aktivitäten. Es geht um die Kernfragen der Internet- und Cybersicherheit in Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung.