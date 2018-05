DAK-Report: Mit Rückenschmerz direkt in die Notaufnahme

Eine Frau fasst sich mit beiden Händen an den Rücken. Foto: Arno Burgi/Archiv

Eine Frau fasst sich mit beiden Händen an den Rücken. Foto: Arno Burgi/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - 2,3 Millionen Erwerbstätige in Hessen leiden unter Rückenschmerzen, bei 280 000 sind die Beschwerden chronisch. Das geht aus dem DAK-Gesundheitsreport 2018 hervor, den die Krankenkasse am Donnerstag in Darmstadt vorstellte. Sie hat dafür Krankschreibungen und Behandlungen der hessischen DAK-Versicherten im Jahr 2017 auf alle Erwerbstätigen im Land hochgerechnet und die Daten durch eine Umfrage ergänzt.