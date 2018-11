DFB-Amateurkongress: Clubs brauchen bessere Infrastruktur

Kassel (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund will mit dem 3. Amateurfußballkongress seine Basis stärken. Vom 22. bis 24. Februar ist in Kassel ein Austausch zwischen Vertretern des DFB, der Regional- und Landesverbände sowie von Kreisen und Vereinen geplant. «Die EURO 2024 in Deutschland bietet Chancen, die wir im und für den Amateurfußball nutzen wollen. Der Amateurfußballkongress soll Antworten geben, wie der DFB gemeinsam mit den Regional- und Landesverbänden den Vereinen noch besser helfen kann», sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel in einer Pressemitteilung vom Montag.