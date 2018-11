DFB-Pokal: Hertha gegen Bayern und Dortmund gegen Bremen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Topspiele Hertha BSC gegen den FC Bayern München sowie Borussia Dortmund gegen Werder Bremen werden im Achtelfinale des DFB-Pokals live im Free-TV übertragen. Das geht aus der Ansetzung hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag veröffentlichte. Demnach gastiert Meister Bayern am Mittwoch, den 6. Februar, um 20.45 Uhr bei den Hauptstädtern. Die Partie wird genauso von der ARD übertragen wie das Duell zwischen dem BVB und Bremen, die bereits am Dienstag, den 5. Februar (20.45 Uhr), aufeinandertreffen.