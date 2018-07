DFB-Pokalsieger Frankfurt: Umsatz bei 140 Millionen Euro

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat von dem DFB-Pokalsieg auch finanziell enorm profitiert. Der Fußball-Bundesligist steigerte den Umsatz in der Saison 2017/18 auf rund 140 Millionen Euro. Dies sind nach Angaben des Clubs fast 30 Millionen Euro mehr als in der Vorsaison (110,7 Millionen Euro). Allein der Erfolg aus dem DFB-Pokalgewinn brachte etwa 14,5 Millionen Euro mehr Umsatz. Für die nächste Spielzeit erwartet die Eintracht durch den Einzug in die Europa League und höhere Fernsehgelder eine weitere Umsatzsteigerung auf rund 150 Millionen Euro.