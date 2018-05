DFB-Präsident Grindel gratuliert Eintracht zum Pokalsieg

Der Bundesliga-Achte hatte das Finale am Samstagabend gegen Rekordmeister Bayern München überraschend mit 3:1 gewonnen und sich durch den fünften Pokal-Triumph der Vereinsgeschichte für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. «Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Europapokalsaison, in der Sie bitte den deutschen Fußball würdig vertreten», sagte Grindel an die Adresse der Spieler.