DGB Hessen-Thüringen begrüßt Tiefensee-Vorstoß zu Hartz IV

Erfurt (dpa/th) - Der DGB Hessen-Thüringen hat den Vorstoß des Thüringer SPD-Vorsitzenden Wolfgang Tiefensee für eine Reform des Hartz-IV-Systems begrüßt. «Hartz IV bedeutet ein Leben in Armut und ist zudem eine Sackgasse auf dem Weg in den Arbeitsmarkt», sagte der Bezirksvorsitzende Michael Rudolph am Mittwoch. Eine grundlegende Umgestaltung von Hartz IV sei längst überfällig. Dabei müsse die Lebensleistung der Menschen stärker berücksichtigt werden.