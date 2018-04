DGB berät osteuropäische Lkw-Fahrer an Raststätte

Immer mehr Fahrer osteuropäischer Herkunft unterschrieben bei deutschen Firmen einen Arbeitsvertrag, bekämen in der Regel aber keinen Tarif, sondern nur Mindestlohn, sagte Wahl. Zugleich stellten immer mehr Unternehmen ihre Fahrer nicht mehr in Deutschland ein, sondern gründeten Niederlassungen in Osteuropa.

Der Mindestlohn für die Fahrer in diesen Ländern liege deutlich unter dem in Deutschland und mache etwa ein Drittel ihrer Bezahlung aus. Die übrigen zwei Drittel seien Spesen. Damit kämen die Fahrer unterm Strich in etwa auf den deutschen Mindestlohn. Zugleich lebten und arbeiteten sie aber drei Monate oder länger in ihren Fahrzeugen. «Ihr ganzes Leben spielt sich in den Lastwagen ab.»