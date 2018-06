DJ Ötzi hat heute noch Lampenfieber

Am 20. Oktober will DJ Ötzi im Rahmen seiner ersten Solo-Tournee «Gipfeltreffen» in der Jahrhunderthalle in Frankfurt auftreten. Mit Hessen verbindet er viel: «Ich habe viele Freunde hier, mag die Gegend. Und wenn wir da waren, dann waren die Leute so offen. Die Hessen können mitfeiern, mitweinen, die hören zu, sind dabei.» Deshalb hat der Ötztaler nach eigenen Worten stets ein gutes Gefühl, wenn er an seine hessischen Fans denkt.