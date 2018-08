DNA-Datenbank gegen Hundekot wegen Datenschutz abgelehnt

Hundekot liegt auf einer Grünfläche in einer Stadt. Foto: Martin Gerten/Archiv

Lohra (dpa/lhe) - Die Idee, mit einer DNA-Datenbank gegen Hundekot vorzugehen, ist am Donnerstag im mittelhessischen Lohra einstimmig abgelehnt worden. Die monatelange Prüfung habe ergeben, dass ein Register mit den genetischen Informationen aller Hunde gegen den Datenschutz verstoße, sagte Büroleiter Lars Plitt am Freitag. «Wir dürfen nicht alle Hundehalter unter Generalverdacht stellen», sagte er. Mit der Datenbank sollten die Hunde identifiziert werden, deren Kot auf öffentlichem Gelände gefunden wird. Die Halter hätten so für die nicht beseitigten «Tretminen» zur Kasse gebeten werden können.