DWD: Viel Sonne in Frankfurt im rekordverdächtig warmen Mai

Offenbach (dpa) - Im rekordverdächtig warmen Mai hat besonders Frankfurt am Main viel Sonne abbekommen. Mit 18,2 Grad Celsius lag die Durchschnittstemperatur in Hessens größter Stadt um bis zu 4,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Die gleiche Temperatur wurde vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Berlin-Tegel gemessen - auch dort 4,3 Grad mehr als üblich. Das ist ein Ergebnis einer ersten detaillierten Auswertung der Mai-Daten der bundesweit rund 2000 Messstationen, die der DWD am Wochenende veröffentlichte.