Dachstuhl-Brand verursacht hohen Schaden an Bürgerhaus

Aarbergen (dpa/lhe) - Ein Sachschaden von rund einer Million Euro ist am Freitag beim Brand des Bürgerhauses in Aarbergen-Rückershausen im Untertaunus entstanden. Das Feuer im Dachstuhl sei vermutlich durch Bauarbeiten am Dach ausgelöst worden, berichtete die Polizei in Wiesbaden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei aufgenommen.