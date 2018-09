Dachstuhl einer Pizzeria ausgebrannt

Gorxheimertal (dpa/lhe) - Der Dachstuhl einer Pizzeria im Odenwald ist ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Dienstag in dem Gebäude in Gorxheimertal aus, in dem sich auch Wohnungen befinden. Zwei Geschosse brannten aus, die Pizzeria wurde durch Löschwasser beschädigt. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache war unklar.