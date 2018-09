Dalai Lama lobt Flüchtlingspolitik: Auch Rückkehr angemahnt

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Dalai Lama hat die Aufnahme von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten in Deutschland und anderen Ländern Europas gelobt. In Darmstadt sagte das geistige Oberhaupt der Tibeter am Dienstag, es sei aber auch wichtig, dass geflüchtete Menschen wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Voraussetzung sei, dass dort wieder Frieden eingekehrt sei. Dann müsse es das Ziel sein, dass gut ausgebildete Menschen wieder ihre Heimat aufbauen. Ähnlich hatte sich der Friedensnobelpreisträger Mitte September bei einer Konferenz im schwedischen Malmö geäußert.