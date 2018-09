Dampfender Blechkuchen lockt diebische Leckermäuler an

Hanau (dpa/lhe) - Ein zum Auskühlen vor die Hintertür einer Bäckerei gestellter Blechkuchen hat in Hanau vier jugendliche Kuchendiebe angelockt. Die beiden Mädchen und die beiden Jungen machten sich am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Großauheim fleißig an dem duftenden Gebäck zu schaffen - bis sie vom Bäckerlehrling entdeckt und aufgescheucht wurden. Der 18-Jährige versuchte zwar noch, die flüchtenden Diebe zu stellen, fing sich bei der Verfolgung aber lediglich einen Schlag ins Gesicht ein, wie die Polizei in Offenbach am Montag mitteilte.