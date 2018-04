Darmstadt 98 in Kiel: Jones soll gesperrten Holland ersetzen

Darmstadt (dpa/lhe) - Ohne den gelb-rot-gesperrten Fabian Holland muss Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 beim Tabellendritten Holstein Kiel antreten. Für ihn wird Trainer Dirk Schuster in der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) voraussichtlich Mittelfeldspieler Joevin Jones auf die linke Abwehrseite zurückziehen. Der Nationalspieler aus Trinidad und Tobago habe dort bereits in der zweiten Hälfte der Partie gegen Tabellenführer Düsseldorf (1:0) eine gute Leistung geboten, sagte Schuster am Donnerstag.