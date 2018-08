Darmstadt 98 kritisiert Polizeieinsatz bei Pokalspiel

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat den Polizeieinsatz gegen Lilien-Fans beim DFB-Pokalspiel in Magdeburg als ungerechtfertigt und unverhältnismäßig kritisiert. «Der von der Polizei im Rahmen einer Stellungnahme an die Gästefans getätigte Vorwurf, einen Weg nicht geräumt zu haben, wurde vor Ort weder an die Anhänger noch an mitreisende Vereinsmitarbeiter kommuniziert, außerdem erfolgte keine Ankündigung des Polizeieinsatzes», heißt es in einer Mitteilung des Vereins vom Montag. Selbst wenn eine Notwendigkeit zur Räumung bestanden hätte, «muss die Verhältnismäßigkeit der gewählten Maßnahmen angezweifelt werden».