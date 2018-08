Darmstadt 98 leiht von Haacke an den SV Meppen aus

Darmstadt (dpa) - Darmstadt 08 leiht Mittelfeldspieler Julian von Haacke an den Drittligisten SV Meppen aus. Über die Leihmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Der 24 Jahre alte von Haacke war im Juli 2017 von NEC Nijmegen nach Darmstadt gewechselt. Bei den Hessen kam der gebürtige Bremer in der abgelaufenen Spielzeit in sechs Pflichtspielen zum Einsatz.