Darmstadt 98 verliert erneut: 2:4 bei Holstein Kiel

Kiel (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 steckt in einer sportlichen Krise. Zum Abschluss der englischen Woche verloren die Hessen das dritte Spiel in Serie und warten seit nunmehr vier Partien auf einen Sieg. Bei Holstein Kiel unterlagen die Darmstädter mit 2:4 (2:3). Tobias Kempe (29./Handelfmeter, 39.) konnte am Freitagabend vor 8527 Zuschauern im Holstein-Stadion mit seinen beiden Toren zweimal nur den Anschluss herstellen. Benjamin Girth (12. Minute), Alexander Mühling (23.), Janni-Luca Serra (32.) und David Kinsombi (70.) trafen für die Hausherren.