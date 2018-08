Darmstadt 98 vor Gastspiel bei St. Pauli

«Wir wollen natürlich an die Leistungen, und speziell an die Ergebnisse, der beiden vergangenen Auswärtsspiele auf St. Pauli anknüpfen», sagte Schuster. Zuletzt gab es zwei 1:0-Siege für die Lilien, die auch zum Saisonauftakt mit 1:0 gegen Paderborn gewannen. Zwischen den beiden Spielen am Sonntag und am Freitag legten die Darmstädter den Fokus in dieser heißen Woche auf Regeneration. Am Donnerstag wird nach der Anreise noch mal in Hamburg trainiert.