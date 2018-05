Darmstadt-Coach Schuster: Werden gegen Aue auf Sieg spielen

Darmstadt (dpa/lhe) - Im letzten Punktspiel der Saison will Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 gegen Erzgebirge Aue auf Sieg spielen und damit den Klassenerhalt perfekt machen. «Ich möchte mich gar nicht so viel mit den Szenarien beschäftigen, die da möglich sein könnten», sagte Trainer Dirk Schuster am Freitag. «Es geht einzig und allein um uns, dass wir unsere Leistung abrufen müssen. Dann kann es uns mehr oder weniger egal sein, was auf den anderen Plätzen passiert.»