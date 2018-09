Darmstadt-Coach Schuster mahnt volle Konzentration an

Darmstadt (dpa/lhe) - Vor dem Zweitliga-Spiel bei Holstein Kiel hat Trainer Dirk Schuster vom SV Darmstadt 98 seine Mannschaft in die Pflicht genommen. «Wir müssen 100 Prozent Konzentration bis zum Schluss beibehalten - selbst bei negativen Begleiterscheinungen», sagte Schuster am Donnerstag. Bei der 1:2-Last-Minute-Pleite gegen Arminia Bielefeld war dem Ausgleichstreffer von Bielefeld in der 90. Minute aus seiner Sicht ein Foulspiel vorangegangen.