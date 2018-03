Darmstadt-Coach vor Ingolstadt-Spiel: «Kleine Wundertüte»

Auch der Gegner sei «eine kleine Wundertüte», sagte Schuster. Zwar habe man Ingolstadt bei der 0:1-Heimniederlage am Montagabend gegen den VfL Bochum beobachtet. Nachdem dort aber die beiden Schlüsselspieler Alfredo Morales und Stefan Kutschke die fünfte Gelbe Karte gesehen haben, seien die Erkenntnisse nur von begrenztem Wert.

«Ingolstadt hat einen guten und großen Kader, mit dem sie viele Möglichkeiten haben, diese Positionen verschieden zu besetzen oder das System zu verändern», sagte der Darmstadt-Coach.

Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Dresden will der Tabellen-17. gegen Ingolstadt den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt tun. Auf Rechenspiele, wie viele Punkte dafür nötig sind, will sich Schuster aber nicht einlassen. «Es geht eh nur um uns, weil wir Hilfe von anderer Seite nicht erwarten können. Wir sind sehr gut beraten, wenn wir den Fokus nur auf uns haben», sagte er.

Von seinem Team forderte Schuster, dass es «von der ersten Sekunde an hellwach» ist und defensiv stabil arbeitet. Denn in den vergangenen Spielen habe man am Anfang zu viel gewollt und sei in Kontersituationen hineingelaufen. «Das darf uns gegen Ingolstadt nicht passieren», warnte der Coach.