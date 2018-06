Darmstadt-Krawalle: Polizeianwärter hatte Messer dabei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Polizeianwärter, gegen den im Zusammenhang mit den Krawallen in Darmstadt ermittelt wird, ist bewaffnet gewesen. Er habe im Herrngarten am Rande des Schlossgrabenfestes ein Klappmesser und ein Tierabwehrspray dabei gehabt, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Er berief sich auf erste polizeiliche Erkenntnisse.