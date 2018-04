Darmstadt-Profi Atik fehlt im Abstiegskampf

Darmstadt (dpa) - Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga muss der Tabellenvorletzte SV Darmstadt 98 für längere Zeit auf seinen Neuzugang Baris Atik verzichten. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt am Sonntag während des Spiels gegen Eintracht Braunschweig (1:1) einen Einriss im Syndesmoseband. Das gaben die «Lilien» am Montag bekannt. Atik war gegen Braunschweig in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden und musste nur neun Minuten später von seinem Teamkollegen Terrence Boyd verletzt vom Platz getragen werden.