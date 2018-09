Darmstadt: Welterbe-Bewerbung für Mathildenhöhe ab

Darmstadt (dpa/lhe) - Darmstadt hat sich bei der Unesco offiziell um die Aufnahme der Mathildenhöhe in die Liste des Welterbes der Menschheit beworben. Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) und Kunstminister Boris Rhein (CDU) unterschrieben am Montag in Darmstadt ein entsprechendes Anschreiben, wie die Stadt mitteilte. «Wir sind zuversichtlich, dass das wissenschaftliche Fundament zum Nachweis der weltweiten Einzigartigkeit gegeben ist», sagte Partsch.